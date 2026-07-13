Nordic United bekräftar – tre spelare lämnar
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Nordic United bryter med tre spelare.
Det rör sig om Jake Larsson, David Tokpah och Kamil Dudziak.
Nordic United gör sig av med flera spelare inför hösten. Nu bekräftar superettan-klubbens sportchef Dejan Garaca att tre spelare lämnar. Spelarna som tackar för sig är Jake Larsson, David Tokpah och Kamil Dudziak.
Garaca berättar att Larsson och Nordic United bryter kontraktet.
– Han har pendlat från Örebro och inte heller fått den utvecklingen som han eller vi hoppats på, säger Dejan Garaca till LT-sporten.
Detsamma gäller Tokpah.
– Han är ung och behöver mer speltid. Vi har det rätt bra ställt på hans position så då ville vi inte stå i vägen.
Samtidigt säljs Dudziak till FC Milsami.
– Han har varit professionell och vi kom överens om att han kunde få testa vingarna utomlands.
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