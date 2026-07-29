Neymar slutar i landslaget: ”Jag skrev historia”

Neymar spelade VM med Brasilien i somras.

Matchen mot Norge blev hans sista match i landslaget.

– Min tid med landslaget är över, säger stjärnan enligt O Globo.

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Neymar blev uttagen till Brasiliens VM-trupp och fick hoppa in två matcher under mästerskapet. Brasilien åkte snöpligt ut mot Norge redan i åttondelsfinalen och det blev Neymars sista show.

Nu meddelar han att hans tid i landslaget är över.

– Min tid med landslaget är över. Jag skrev historia, jag var väldigt glad, jag gav mitt blod, mitt liv, jag har alltid kämpat och kämpat för Seleção, men nu vill jag inte längre, säger han, enligt O Globo.

På 130 landskamper blev han noterad för 80 mål, vilket är flest i det brasilianska landslagets historia.