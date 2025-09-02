Officiellt: Adam Andersson klar för Ålborg

Adam Anderssons kontrakt med Lyngby gick ut under juli månad.

Nu har högerbacken hittat en ny klubb.

Detta i form av AaB Ålborg.

Foto: Bildbyrån

Det var i slutet av vinterfönstret 2025 som Adam Andersson, 28, skrev på för Lyngby.

Där noterades den svenske högerbacken för tio matcher i den danska högstaligan, som Lyngby trillade ur.

Under juli månad löpte Anderssons korttidskontrakt med klubben ut – och 28-åringen var således fri på marknaden.

Nu har han hittat sin nya klubb – i form av danska AaB Ålborg. Där kommer Andersson att spela fram till nästa sommar.

– AaB är en stor och traditionell klubb med många riktigt bra fans, vilket jag ser fram emot att kämpa för, säger Andersson till sin nya klubb och fortsätter:

– Jag är en spelare som ställer höga krav på mig själv och mina lagkamrater, och jag hoppas att vi kan pusha varandra framåt och få så många poäng som möjligt.

Ålborg åkte, precis som Lyngby, ur den danska högstaligan efter förra säsongen och spelar nu i 1.division.