Officiellt: Adel Taarabt avslutar karriären

Adel Taarabt, 37, avslutar karriären.

Den tidigare QPR-stjärnan har bland annat representerat Tottenham, Milan och Benfica.

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Den offensiva spelaren, som gjorde sig känd för sin tekniska skicklighet och förmåga att utmana motståndarna, representerade under karriären klubbar som Tottenham, Fulham, Milan, Genoa och Benfica.

Det är dock främst i QPR som han gjorde sig ett namn. Där noterades han för 34 mål och 41 assist på 164 matcher.

”Fotbollen har varit en så stor del av mitt liv under så många år. Den har gett mig fantastiska minnen, låtit mig träffa otroliga människor och uppleva stunder som jag aldrig kommer att glömma”, skriver han på Instagram.

Taarabt avslutar nu karriären efter sina senaste säsonger i Förenade Arabemiraten.

”Jag vill bara säga tack till varje klubb jag har spelat för, varje tränare, varje lagkamrat, varje medlem i staben och självklart alla supportrar som har visat mig kärlek längs vägen.”