Officiellt: Adi Nalic har hittat ny klubb – klar för Zrinjski Mostar

Adi Nalic, 28, har hittat en ny klubb.

28-åringen är klar för Zrinjski Mostar i Bosnien och Hercegovina.

– Det är en seriös och ambitiös klubb som alltid slåss om titlar och det är vad som lockade mig, säger Nalic via klubbens uttalande.

Foto: Bildbyrån

I somras kom beskedet att den förre Malmö FF- och Hammarby-spelaren Adi Nalic bröt kontraktet med Almere City i Nederländerna. Sedan dess har Nalic varit klubblös.

Nu har 28-åringen hittat en ny klubb. Det rör sig om Zrinjski Mostar i Bosnien och Hercegovina.

– Det är en seriös och ambitiös klubb som alltid slåss om titlar och det är vad som lockade mig. Jag kommer hit för att hjälpa laget med mina erfarenheter och kvalitet, och jag tror att vi kan uträtta bra saker under resterande delen av säsongen, säger Nalic i ett uttalande.

Kontraktet med den nya klubben sträcker sig till 2027.

– Jag ser fram emot att träffa mina lagkamrater och börja träna. Jag vet att vi har stora utmaningar framför oss, både på hemmaplan och internationellt. Men Zrinjski är en klubb som är van vid att hantera sådana utmaningar.

Zrinjski Mostar är tvåa i den bosniska ligan. Nalic har även gjort landskamper för Bosnien och Hercegovina.