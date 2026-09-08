Officiellt: Adi Nalic klar för ny klubb
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Adi Nalic flyttar till Rumänien.
Den förre allsvenska profilen är klar för Cluj.
Adi Nalic lämnade nyligen bosniska Zrinjski Mostar. Nu har den tidigare Hammarby- och MFF-spelaren presenterats av en ny klubb.
28-åringen är klar för rumänska Cluj.
Klubben har tidigare haft transferförbud av Fifa på grund av höga skulder – men under transferfönstrets sista dag hävdes det, och spelare kunde värvas.
Adi Nalic har tidigare spelat i klubbar som Mjällby, Landskrona, AFC Eskilstuna och Almere City.
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