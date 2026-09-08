Officiellt: Adi Nalic klar för ny klubb

Adi Nalic flyttar till Rumänien.

Den förre allsvenska profilen är klar för Cluj.

Foto: Bildbyrån

Adi Nalic lämnade nyligen bosniska Zrinjski Mostar. Nu har den tidigare Hammarby- och MFF-spelaren presenterats av en ny klubb.

28-åringen är klar för rumänska Cluj.

Klubben har tidigare haft transferförbud av Fifa på grund av höga skulder – men under transferfönstrets sista dag hävdes det, och spelare kunde värvas.

Adi Nalic har tidigare spelat i klubbar som Mjällby, Landskrona, AFC Eskilstuna och Almere City.