Officiellt: Ahmad Faqa lämnar AIK för Degerfors

Ahmad Faqa lämnar AIK och är klar för Degerfors.

Det meddelas under onsdagen.

– Jag önskar er all lycka framöver och hoppas vi ses igen i framtiden, säger Ahmad Faqa via AIK:s uttalande.

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Ahmad Faqa lämnar AIK och Stockholm för den allsvenska konkurrenten Degerfors.

– Jag vill tacka Faqa för hans tid i AIK, ända sedan tiden i akademin. Han har visat en stor lojalitet och arbetsvilja gentemot klubben, egenskaper som jag verkligen uppskattar. Jag önskar honom all lycka i sitt nya kapitel som han själv verkligen ville påbörja i det här skedet av sin karriär, säger AIK Fotbolls rekryteringschef Miika Takkula via klubbens uttalande.

Faqa tackar för sin tid i AIK.

– Det har varit en stor ära att representera de svartgula färgerna under dessa år och jag vill rikta ett stort, stort tack till alla AIK-supportrar som har visat kärlek från dag ett. Ni är otroliga. Jag vill också rikta ett stort tack till alla ledare och tränare som jag har haft under mina år i A-laget, men även i akademin och på Råsunda IP. Jag önskar er all lycka framöver och hoppas vi ses igen i framtiden, säger Ahmad Faqa.

Den 23-åriga mittbacken skriver ett kontrakt med Degerfors som sträcker sig över 2028. Klubben hoppas få honom spelklar till lördagens möte mot Djurgården på hemmaplan och han är på plats på Stora Valla för att genomföra sin första träning med sitt nya lag.