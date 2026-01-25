Officiellt: AIK säkrar upp Mohammed Shilla

AIK är överens med Mohammed Shilla, 18.

Mittfältaren skriver ett övergångsspelaravtal med ”Gnaget”

– Ett framtidsprospekt, säger rekryteringschefen Miika Takkula.

Foto: Bildbyrån

AIK fortsätter att värva ungt. Under söndagen meddelar klubben att 18-årige Mohammed Shilla skriver ett övergångsspelaravtal. Det innebär att de är skrivet som ett A-lagskontrakt men att spelaren kommer att tillhöra akademilaget till en början.

Kontraktet sträcker sig till och med 2030.

– När AIK kom till vår akademi för första gången kände jag direkt att det här var klubben jag ville tillhöra. Det var en dröm som började ta form. När jag kom till Sverige kände jag mig snabbt som hemma, och från första dagen har jag känt klubbens förtroende och omtanke. AIK betyder mycket för mig, och min ambition är att fortsätta utvecklas här, ge allt för laget och bidra till att klubben når sina mål. Jag vill växa tillsammans med AIK och betala tillbaka det förtroende klubben har visat mig, säger Shilla på AIK:S hemsida.

AIK:s rekryteringschef Miika Takkula:

– Shilla har varit bevakad av klubben under de senaste 1,5 åren genom samarbetet mellan Azam FC och AIK. Han är främst en dynamisk offensiv mittfältare som alltid vill ta bollen framåt och attackera mål. Han kan även spela som ytter och är skicklig i en-mot-en-situationer. Han är mycket rörlig och hans medvetenhet om omgivningen utmärker sig på planen. I kombination med god teknik gör detta honom till en mycket intressant spelare för oss och ett framtidsprospekt.

Shilla kommer senast från AIK:s P19-lag och har tidigare spelat i Azam FC i Tanzania.