Officiellt: AIK säljer Hofvander till Örgryte

William Hofvander har inte gjort någon tävlingsmatch för AIK.

Nu lämnar han klubben för en permanent flytt till Örgryte IS.

– Jag är väldigt motiverad och glad, säger 23-åringen i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Det var inför den gångna säsongen som AIK värvade William Hofvander, 23, från Umeå FC.

Därefter brottades han med en skada som höll honom borta under en längre period. Detta fram till att han lånades ut till Örgryte IS under hösten. Nu meddelar såväl ”Gnaget” som Öis att anfallaren köps loss av Göteborgsklubben, efter att de senare har aktiverat en köpoption som fanns inskrivet i avtalet. Med Öis har Hofvander kritat på fram till slutet av 2028.

– Tiden i AIK blev kort och inte som jag önskat med en jobbig skada, men jag är väldigt tacksam för att jag fick tillhöra en så fin klubb som AIK. Tack till alla i och runt klubben som gjorde tiden till väldigt lärorik och rolig, säger Hofvander i ett uttalande på AIK:s hemsida.

AIK meddelar även att försäljningen av Hofvander inbringar mellan 0-2,5 miljoner netto.

– William anslöt till AIK inför säsongen 2025 och har varit en engagerad och professionell spelare under sin tid hos oss. Utlåningen till Örgryte IS i somras gav honom värdefull speltid, och när Örgryte nu har utnyttjat köpoptionen är detta rätt steg för hans fortsatta utveckling. Han är fortfarande en ung spelare med stor potential som har en fin karriär framför sig, säger AIK:s strategichef Jeremy Steele.

Med den permanenta flytten till Öis klar menar Hofvander att han ser positivt på framtiden.

– Redan från första dagen fick jag en väldigt bra känsla av klubben och spelargruppen. Jag är väldigt motiverad och glad att vara med och bidra på den resa som nu ska fortsätta i allsvenskan, säger han.

Örgrytes sportchef, Pontus Farnerud:

– Vi ser en stor potential i William som besitter spännande egenskaper i sitt offensiva spel. William är väldigt driven i sin egen utveckling och har under sin tid i ÖIS visat viljan att bygga vidare på det vi påbörjat och att han vill vara en del av lagets utveckling.

Under sin tid i Örgryte har anfallaren gjort två mål och två målgivande passningar på 13 matcher.





