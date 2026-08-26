Officiellt: AIK säljer Libakken Österås till PSG

Emilie Libakken Österås lämnar AIK efter ett halvår.

Solnaklubben säljer den norska mittfältaren till Paris Saint-Germain FC.

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Emilie Libakken Österås anslöt till AIK inför denna säsong men hann knappt presentera sig innan en fotskada kom i vägen. Sedan ett tag har hon varit tillbaka och står noterad för sju tävlingsmatcher i klubben.

Nu säljer AIK 24-åringen till Paris Saint-Germain FC och skriver på ett kontrakt som sträcker sig till 2029.

– Detta kom lite snabbare än vad jag tror både jag och AIK hade räknat med. Jag kommer minnas tiden i AIK med glädje. Även om en skada höll mig borta under en period så är jag glad över att jag hann spela inför våra supportrar hemma på Skytteholms IP. Jag ser fram emot den här chansen, och är glad över att det även blev en gynnsam lösning för AIK. Jag kommer fortsätta följa laget och hoppas att vi ses igen i framtiden, säger Emilie Libakken Österås via klubbens uttalade.

Sportchef Zinar Spindari:

– Med denna transfer tar vi ytterligare kliv som förening där våra spelare inte behöver ta ett mellansteg innan de går vidare i sina karriärer till de största europeiska klubbarna. Vi hade såklart velat se mer av Emilie i AIK-tröjan, men med denna transfer slår vi klubbrekordet och det är pengar som går att återinvestera i andra duktiga spelare. Vi önskar Emilie allt det bästa i Paris och hoppas få se henne på Skytteholms IP i framtiden.

Enligt AIK:s hemsida är transfern värd mellan en miljon och två miljoner kronor.