Officiellt: AIK värvar 18-årig mittback

Thindra Mattsson, 18, är klar för AIK.

Hon byter därmed IK Uppsala mot storklubb.

– Att börja i AIK känns otroligt kul. Det känns som att klubben har något spännande på gång, säger nyförvärvet via klubbens uttalande.

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Thindra Mattson har gjort en bra säsong i IK Uppsala och i F19-landslaget. Nu tar hon nästa steg i karriären som blir storklubben AIK.

– Att börja i AIK känns otroligt kul. Det känns som att klubben har något spännande på gång. Jag tror att det blir en bra miljö för mig att utvecklas i, eftersom de ger bra förutsättningar och möjligheter till spelarna. Nu ser jag fram emot att träffa laget och dra igång höstsäsongen i den svartgula tröjan, säger Thindra Mattsson via klubbens uttalande.

Kontraktet är skrivet över 2029.

– Det är jättekul att kunna presentera Thindra som AIK-spelare. Hon är ännu en i raden av duktiga unga spelare från Uppsala som har flera års erfarenhet av seniorfotboll trots sin ringa ålder. Thindra är en mittback som kan bryta linjer både genom att ta fram bollen och också med ett bra tillslag. Defensivt är hon aggressiv och modig, vilket är egenskaper som passar väl in hos oss, säger damlagets sportchef Zinar Spindari.

Även högerbacken Julia Ragnarsson har gjort samma resa – från IK Uppsala till AIK inför höstsäsongen.