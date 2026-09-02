Officiellt: AIK värvar mittfältare

AIK meddelar en ny värvning.

Dajan Hashemi, 25, är har kritat på för Solnaklubben.

Foto: Bildbyrån

AIK har gjort ett starkt transferfönster. Nu meddelar de ännu en värvning.

Solnaklubben värvar den 25-åriga mittfältaren Dajan Hashemi. Hon ansluter till AIK på fri transfer från Brøndby.

– Dajan är en skicklig spelare med bollen som även kan hantera dueller på ett bra sätt. Hon har smartness i sitt spel, där hon värderar på ett bra sätt när det finns läge att driva upp tempot eller lugna ner spelet. Till det har hon en väldigt bra fot på liggande boll, vilket ökar möjligheterna att skapa målchanser på fasta situationer, säger AIK:s sportchef, Zinar Spindari via klubbens uttalande.

Danskan skriver på ett kontrakt som sträcker sig till 31 december 2027.

– Jag är väldigt glad över att ansluta till AIK och ser verkligen fram emot att komma i gång, träffa alla och bli en del av laget. Jag är otroligt taggad på det här nya kapitlet och kan knappt vänta på att få sätta i gång, säger Dajan Hashemi.

Hon har tidigare spelat i klubbar som Linköpings FC, Hammarby IF, FC Nordsjælland, US Sassuolo Calcio, Brøndby IF. Nu återvänder hon till damallsvenskan igen.