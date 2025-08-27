AIK gör en jätteförstärkning.

Landslagsspelaren Linda Sembrant, 38, vänder hem till ”Gnaget”.

– Det känns jättebra att vara tillbaka i AIK, säger mittbacken.

Foto: Bildbyrån

Det var i början av maj som den svenske landslagsspelaren Linda Sembrant lämnade Bayern München i samband med att mittbackens kontrakt gick ut. Sedan dess har 38-åringen varit klubblös, men redan i våras pratades det om en återkomst till damallsvenskan.

– Vi vet om hennes bakgrund, men det finns ingen kontakt just nu, sa Zinar Spindari, sportchef i AIK, klubben som Sembrant representerade mellan åren 2008-2010, till FotbollDirekt.

Nu står det klart att landslagsbacken återvänder till AIK. Sembrant har kritat på ett kontrakt över 2026 med ”Gnaget”.

– Det känns jättebra att vara tillbaka i AIK. Klubben har betytt mycket för mig under min karriär och det är därför en speciell känsla att nu vara hemma igen. AIK har presenterat en tydlighet i att man vill fortsätta ta steg framåt, och i kombination med min erfarenhet så är jag motiverad till att hjälpa klubben att ta sig dit vi alla vill, säger hon i ett uttalande.

”Inga tvivel från vår sida”

Sportchef Spindari:

– Jag är stolt över att kunna välkomna tillbaka Linda hem till AIK. Hon behöver ingen närmare presentation, då det är en spelare med en enorm erfarenhet från spel i storklubbar samt flertalet stora mästerskap med det svenska landslaget, säger han och lägger till:

– Med det sagt har vi haft en god dialog där hon uttryckt att hon har mycket mer att ge på och utanför plan. Således fanns det inga tvivel från vår sida.

Linda Sembrant har gjort 158 landskamper för det svenska damlandslaget. Förutom Bayern München har hon tidigare representerat klubbar som Montpellier och Juventus.

AIK ligger på sjätteplats i damallsvenskan efter 15 omgångar.