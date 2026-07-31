Officiellt: AIK värvar Linus Carlstrand

AIK har presenterat ett nyförvärv.

Det är forwarden Linus Carlstrand som skriver på för ”Gnaget”.

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Det har ryktats om det ett tag – och nu är det klart.

AIK värvar den 21-årige forwarden Linus Carlstrand från Östers IF. Kontraktet är skrivet till och med 2030.

– Att vara klar för AIK känns sjukt bra. Jag har redan fått ett riktigt bra intryck av hela klubben och gillar stämningen och känslan som är på Karlberg. Jag är väldigt taggad på att kliva ut på träningsplanen med grabbarna och inte minst att få kliva ut på ett kokande Strawberry Arena. Ser minst sagt fram emot att kunna bidra och utvecklas i den här klubben, säger Linus Carlstrand på klubbens hemsida.

AIK:s rekryteringschef Miika Takkula om nyförvärvet:

– Linus är en mycket intressant svensk forward med en tilltalande spelarprofil. Han är skicklig på att effektivt attackera ytan bakom motståndarnas backlinje och utöva hård press i försvarsspelet. Dessutom rör han sig bra i straffområdet, vilket gör att han konsekvent tar sig till farliga målchanser. Utöver det ser vi en stor outnyttjad potential hos honom och ser fram emot att ha honom hos oss och vidareutveckla honom.

Carlstrand har tidigare spelat i IFK Göteborg och Ljungskile.