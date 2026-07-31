IFK Göteborg riskerar straff – efter skadegörelse

IFK Göteborg kan straffas efter Conference League-matchen i Tallinn.

Detta efter att supportrar vandaliserat bortasektionen.

Foto: Estlands fotbollförbund/ Bildbyrån

IFK Göteborg vände på mötet i Tallinn och är vidare till den tredje rundan i Conference League-kvalet.

Efter matchen skedde omfattande skadegörelse på FCI Levadia Tallinns bortasektion. Blåvitt-supportrar ska ha vandaliserat olika områden på arenan, bland annat toaletterna.

Nu uttalar sig IFK Göteborg om incidenten.

”Vi tar starkt avstånd från skadegörelsen och vill rikta en ursäkt till FCI Levadia Tallinn som välkomnade oss under dagarna i Estland”, skriver klubben i ett uttalande.

Blåvitt riskerar nu böter och andra disciplinära påföljder. Själva skadegörelsen kommer dessutom att polisanmälas av estnisk polis.