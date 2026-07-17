Officiellt: AIK värvar mittfältare

Oreoluwa Agbenla, 18, är klar för AIK.

Mittfältaren har skrivit på ett kontrakt över 2030.

– Oreoluwa är en mångsidig mittfältare av ”box-to-box”-typ med god spelförståelse, säger AIK:s rekryteringschef, Miika Takkula via klubbens uttalande.

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AIK stärker upp truppen med en ny talang. Den 18-årige mittfältaren Oreoluwa Agbenla är klar för Solnaklubben.

Han kommer senast från spel i Beyond Limits FA och har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig till 31 december 2030.

– Oreoluwa är en mångsidig mittfältare av ”box-to-box”-typ med god spelförståelse. Han spelar moget och balanserar offensiva och defensiva insatser, samtidigt som han är skicklig på att avsluta inne i motståndarens straffområde. Han är en spelare som gärna kombinationsspelar och skapar chanser för sina lagkamrater. Han är dessutom mycket trygg med bollen. AIK har scoutat honom sedan början av 2025 och såg honom även på plats i Gothia Cup när hans klubb besökte turneringen, säger AIK:s rekryteringschef, Miika Takkula via klubbens uttalande.

AIK meddelar att han har skrivit på ett A-lagskontrakt men att ha till en början kommer spela i klubbens akademilag.

Han ansluter till klubben när arbetstillståndet är beviljat.