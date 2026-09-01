Officiellt: AIK värvar mittfältstalang
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AIK har presenterat ett nyförvärv.
Robin Krügel, 17, ansluter på ett kontrakt till och med 2029.
AIK stärker upp med en mittfältsvärvning under deadline day. Det är den 17-årige mittfältaren Robin Krügel som ansluter till ”Gnaget” på ett övergångsspelaravtal.
Kontraktet är skrivet som ett A-lagskontrakt men han kommer att inleda i klubbens akademilag.
– Jag är stolt och tacksam över att nu få representera Sveriges största klubb och jag ser fram emot att få träffa alla supportrar och ge allt för AIK-tröjan, säger Robin Krügel på AIK:s hemsida.
Krügel kommer senast från IK Sirius U19-lag där han noterats för åtta mål på 23 matcher.
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