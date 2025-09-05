Officiellt: AIK:s tidigare chefsscout tar över Boo

Tobias Ackerman har nytt jobb.

Den tidigare AIK-chefsscouten tar över som sportchef i Boo FF.

För knappt ett år sedan lämnade chefsscouten Tobias Ackerman AIK efter över 15 år i Stockholmsklubben.

– Jag har fått uppleva fantastiska tider såväl som kalla stormar, men har älskat varje sekund, sa han då i ett uttalande.

Nu har Ackerman hittat ett nytt jobb. Veteranen är klar som ny sportchef för herr- och pojkverksamheten i Boo FF i division tre.

”Välkommen till Boo FF Tobias Ackerman, som ny sportchef för herr & pojkverksamheten!”, skriver klubben på sina sociala medier.