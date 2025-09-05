Prenumerera

Logga in
190414 AIK:s sportchef Björn Wesström och scout Tobias Ackerman inför fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan AIK och Sirius den 14 april 2019 i Stockholm.
Björn Wesström & Tobias Ackerman. Foto: Bildbyrån

Officiellt: AIK:s tidigare chefsscout tar över Boo

Author image
Fredrik de Ron
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Tobias Ackerman har nytt jobb.
Den tidigare AIK-chefsscouten tar över som sportchef i Boo FF.

För knappt ett år sedan lämnade chefsscouten Tobias Ackerman AIK efter över 15 år i Stockholmsklubben.

– Jag har fått uppleva fantastiska tider såväl som kalla stormar, men har älskat varje sekund, sa han då i ett uttalande.

Nu har Ackerman hittat ett nytt jobb. Veteranen är klar som ny sportchef för herr- och pojkverksamheten i Boo FF i division tre.

”Välkommen till Boo FF Tobias Ackerman, som ny sportchef för herr & pojkverksamheten!”, skriver klubben på sina sociala medier.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt