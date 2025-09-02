Prenumerera

Officiellt: Akanji lånas ut till Inter

Manchester City släpper en till spelare.
Manuel Akanji lånas ut till till Inter.

Manchester City bekräftar ännu en spelare bort. Fast denna gång är det backen Manuel Akanji som lämnar på lån till Inter.

Enligt silly-experten Fabrizio Romano landar låneavgiften på två miljoner euro (23 miljoner kronor) och där det finns en utköpsklausul på 15 miljoner euro (172,5 miljoner kronor).

Akanji anslöt till City från Dortmund och står noterad för totalt 136 matcher för Manchesterklubben.

