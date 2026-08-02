STOCKHOLM. Noah Åstrand John spelar sitt livs fotboll i Malmö FF, men nu tvingas han till vila efter skadan mot BP.

Ändå hänger 22-åringen inte läpp över att riskera bli borta några veckor.

– Man får ha perspektiv, kolla på Pontus (Jansson) och Oscar (Sjöstrand) som är borta betydligt längre, säger vänsterbacken till FotbollDirekt.

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Han ryktades till AIK. Det blev Malmö FF.

Men nyförvärvet från IK Brage hade en jobbig vår då Noah Åstrand John efter premiären borta mot Örgryte tappade sin startplats på vänsterbacksplatsen.

I stället prioriterade spanjoren Miguel Ángel Ramirez andra namn på positionen, men i omstarten under nya tränaren Gaute Helstrups ledning har det blivit desto större förtroende.

Femte raka starten av fem möjliga allsvenska matcher kom under söndagen mot BP, men dessvärre för Åstrand John tvingades han bryta redan efter halvtimmen spelad.

På presskonferensen efteråt gav Helstrup dock lugnande besked.

”Första rapporterna är mer positiva än vad det först såg ut. Det var uppenbart så illa att han inte kunde fortsätta, men det verkar vara okej. Vi får ta en dag eller två”, sa Helstrup som inte vågade sia om huruvida sin vänsterback kan vara tillbaka redan nästa helg hemma mot Degerfors.

”Jag vet inte, det får vi se”, svarade norrmannen.

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”Högg till i baksidan”

Åstrand John manar även han till lugn kring sin skada.

– Någon vecka eller två blir jag nog borta. Det kan bli mer, det kan bli mindre, säger han och fortsätter:

– Det högg till i baksidan. Jag klev av, det säkra före det osäkra.

Att han nu, mitt i sitt livs fotboll i Malmö FF, tvingas till vila gör Åstrand John ingen större sak av.

– Tufft och jobbigt, klart man vill vara skadefri, men man får också ha perspektiv, säger 22-åringen och pekar på mittbacksstjärnan Pontus Jansson och prestigeförvärvet Oscar Sjöstrand som både missar resten av säsongen.

– Kolla på Pontus och Oscar som är borta betydligt längre. Jag får vara tacksam att det inte är värre för mig.

Fotnot: Malmö FF vann matchen mot BP med 2-1 efter ett sent segermål från nya spanjoren Diego Garcia.