Officiellt: Malmö FF säljer Colin Rösler till AGF

Malmö FF säljer Colin Rösler.

Han är klar för AGF.

– Colin har alltid varit lojal och väldigt sällan skadad vilket är väldigt värdefulla egenskaper, säger Philip Berglund via klubbens uttalande.

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Malmö FF och AGF är överens om en övergång för Colin Rösler. Han anslöt till MFF inför höst säsongen 2024 från Mjällby. Nu tar han steget från allsvenskan.

– Jag lämnar med minnen som jag kommer kunna ta med mig hela livet. Jag har fått fantastiska vänner och jag fick ta min första titel någonsin, något jag aldrig kommer glömma, säger han via klubbens uttalande och fortsätter:

– Ett stort tack till alla supportrar, alla som jobbar i klubben och speciellt alla spelare som har varit med mig hela vägen. Lycka till i framtiden Malmö FF!

Sportchef Philip Berglund:

– Colin har alltid varit lojal och väldigt sällan skadad vilket är väldigt värdefulla egenskaper. Under den här säsongen har speltiden blivit mindre och nu har vi hittat en lösning som passar både och Colin mycket bra.

