Uppgifter: VM-hjälten vill lämna Barça – har bestämt sig

Ferran Torres väntas lämna Barcelona.

Spanjoren vill gå till Paris Saint-Germain, enligt uppgifter.

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Det är inte länge sedan Ferran Torres, 26, skrev in sig i historieböckerna när han, i den 106:e minuten, sköt Spanien till ett VM-guld. Efter mästerskapet har det i stället skrivits om Barcelona-stjärnans framtida klubbadress.

Både Real Madrid och Paris Saint-Germain visar intresse för Torres. Nu ska spelaren ha bestämt sig.

Enligt sajten Foot Mercato har 26-åringen berättat för sin ”inre krets” och lagkamrater att han vill flytta till PSG. Den franska giganten väntas samtidigt inleda förhandlingar med Barça.

Den offensive pjäsens kontrakt med Barcelona sträcker sig till sommaren 2027.