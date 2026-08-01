Officiellt: Bournemouth värvar för 330 miljoner

Bournemouth presenterar ett nyförvärv.

Försvararen Antonio Silva ansluter från Benfica.

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Bournemouth förstärker truppen inför Premier League-säsongen. Under lördagen presenterades Antonio Silva, som ansluter från Benfica.

Enligt Sky Sports betalar ”The Cherries” 21,4 miljoner pund plus 4,3 miljoner i bonusar. Det landar i en total affär på 25,7 miljoner pund, vilket motsvarar nästan 330 miljoner kronor.

– Det är ett nöje att spela för Bournemouth och i Premier League. Jag kan inte vänta med att starta säsongen med mina lagkamrater och jag är exalterad över att vara här, säger han i ett uttalande.

Silva noterades för totalt 237 framträdanden i Benfica.