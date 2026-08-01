Östersund vann – efter avbrottet
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Matchen mellan Östersunds FK mot Östers IF tvingades avbrytas på grund av oväder.
Därefter avgjorde ÖFK och vann med 1–0.
Under lördagen tog Östersunds FK emot Östers IF i superettan.
Den första halvleken dominerades av hemmalaget men förblev alltjämt mållös.
När den andra halvleken hade tickat på i cirka 30 minuter tvingades den avbrytas. Anledningen till det var ett kraftigt oväder.
Efter avbrottet, som varade i cirka 20 minuter, var spelarna tillbaka på planen. I den 94:e minuten avgjorde Emil Özkan för ÖFK och matchen slutade 1–0.
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