Officiellt: Andersson lämnar IFK Norrköping för Sirius

Åke Andersson lämnar IFK Norrköping.

Nu väntar ett äventyr hos serieledarna, Sirius.

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Talangen Åke Andersson lämnar IFK Norrköping för Sirius.

– Det var snabba puckar. Jag fick höra om deras intresse i förra veckan, säger Åke Andersson som så sent som i söndags spelade och gjorde mål i P19-lagets match mot Malmö FF, säger han via Norrköpings hemsida och fortsätter:

– Det är med blandade känslor jag lämnar Norrköping, som betytt och betyder mycket för mig. Det känns tråkigt att lämna, men jag har haft det lite tufft den senaste tiden så det ska bli kul med en ny adress och ny utmaning.

Sportchef Henrik Jurelius:

– Att Åke besitter en stor potential är vida känt och ibland krävs ett miljöombyte för att maximera den. När Sirius kom upp som ett alternativ bedömde vi att det kunde vara en bra utvecklingsmiljö för Åke, som kan vara gynnsam för båda parter – både på kort och lång sikt.