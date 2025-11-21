Officiellt: Angergård blir assisterande tränare i MFF

Daniel Angergård lämnade som huvudtränaren i Kristianstad.

Nu har han presenterats av Malmö FF.

26-åringen får rollen som assisterande tränare.

Foto: Bildbyrån

Sedan tidigare stod det klart att Daniel Angergård skulle lämna som huvudtränare i Kristianstad.

Nu står det klart att han gör en flytt inom damallsvenskan och Skåne. Angergård har presenterats av Malmö FF där han blir assisterande tränare till huvudtränaren Jonas Valfridsson.

– Det känns väldigt kul och inspirerande att komma hit. Jag känner en stolthet att få arbeta i en förening som Malmö FF och har fått ett jättegott intryck av Maxim (Khalil, assisterande sportchef) och Jonas (Valfridsson) och deras visioner stämmer överens med de ambitioner jag har, säger han på klubbens hemsida.

Maxim Khalil, assisterande sportchef:

– Vi har följt Daniel under hans år i både Örebro och nu på nära håll i KDFF, det är en tränare som trots sin unga ålder visat prov på en tydlig och effektfull spelidentitet och ledarskap som harmoniserar med hur vi ser på fotboll också. Vi tror att Daniel kommer komplettera Jonas och övriga stabsmedlemmar på ett väldigt bra sätt för att vi ska kunna ta ytterligare steg i vår vardag.

Förutom KDFF har Angergård varit tränare för Kif Örebro.