Officiellt: Anton Fagerström stannar i Västerås

Nu står det klart att den 33-åriga målvakten Anton Fagerström stannar i Västerås.

Det meddelade klubben under tisdagen.

Foto: Bildbyrån

Västerås som nästa år ska spela allsvenskan väljer att förlänga kontraktet med målvakten Anton Fagerström. 33-åringen har varit i klubben sedan 2018 och har blivit given i mål.

– Det känns superkul att förlänga och få spela Allsvenskan med Sportklubben igen. Klubben är mer redo den här gången och vi har mycket kvalitet i truppen. Jag ser verkligen fram emot att hjälpa laget till framgång nästa säsong, säger Fagerström via klubbens uttalande.

Även Kalle Karlsson, som varit huvudtränare senaste året säger följande.

– Det känns bra att vi nått en lösning. Anton är väldigt viktig för oss både på och utanför planen som en av ledargestalterna i VSK. Som kulturbärare kommer han bli extra viktig nästa år.

33-åringen skriver på ett ettårsavtal.