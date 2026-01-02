Officiellt: Araujo klar för Celtic

Celtic har gjort klart med Julian Araujo.

Bournemouth-försvararen skriver på ett låneavtal till slutet av säsongen.

Foto: Alamy

Celtic har det tufft den här säsongen. Nu har den nye tränaren Wilfried Nancy gjort sin första deal sedan han anslöt i höstas.

Det är Bournemouths högerback Julian Araujo, 24, som lånas in till den skotska giganten. Avtalet sträcker sig till säsongens slut.

– Jag känner till kraven i en klubb som Celtic, och jag är redo för dem. Jag ser fram emot utmaningarna framöver och jag vill bidra till att ge våra supportrar goda tider och vinnande fotboll, säger han på klubbens hemsida.

Celtic ligger tvåa i Premiership.



