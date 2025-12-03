Officiellt: Arne Sandstø lämnar IFK Värnamo

Han kom till klubben i maj.

Nu lämnar Arne Sandstø IFK Värnamo.

”Logistiken i familjen blir helt enkelt för svår”, säger den förre huvudtränaren i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Det var i maj som Arne Sandstø, 59, anslöt till ett IFK Värnamo som hade inlett den allsvenska säsongen tungt.

Mindre än ett halvår senare stod det klart att Smålandsklubben kommer att spela i superettan nästa år då man slutade sist i allsvenskan.

Nu meddelar även IFK Värnamo att den norska huvudtränaren tackar för sig.

”Logistiken i familjen blir helt enkelt för svår. Det är huvudorsaken till att jag lämnar – familjen är kvar i Norge, och det blir lättare för mig att jobba närmare dem”, säger han i ett uttalande.

På sin hemsida meddelar även sportchef Jörgen Pettersson att klubben siktar på att ha en ny tränarstab redo i januari, då laget startar igång sin verksamhet igen.



