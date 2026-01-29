Officiellt: Baggesen lämnar Peking – klar för VSK

Marcus Baggesen lämnar IFK Norrköping.

Den danske försvararen är klar för Västerås SK.

– Jag vill tacka alla för den här tiden, säger han i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

IFK Norrköping åkte ur allsvenskan i fjol efter att ha förlorat kvalet mot Örgryte IS. En spelare som dock stannar kvar i den svenska högsta ligan är Marcus Baggesen.

Under torsdagen meddelade Peking att dansken lämnar för Västerås SK som är klara för allsvenskt spel.

– Jag vill tacka alla för den här tiden. Det har varit helt otroligt och jag har utvecklats som fotbollsspelare och människa. IFK har varit som en familj och Norrköping kommer alltid betyda mycket för mig. Jag önskar alla allt det bästa i framtiden, säger Baggesen på IFK Norrköpings hemsida.

Pekings sportchef Henrik Jurelius:

– Då vi inte såg en längre framtid än hans sista år på avtalet ser vi det här som en bra lösning för båda parter. Marcus har varit en god representant för föreningen och en uppskattad lagkamrat, och vi önskar honom lycka till i hans fortsatta karriär.

Baggesen noterades för 76 framträdanden i IFK Norrköping.



