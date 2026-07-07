Officiellt: Bajen-duon lämnar klubben

Melina Loeck och Vivienne Lia lämnar Sverige.

Hammarby och duon går skilda vägar inför höstsäsongen.

– Jag är väldigt tacksam för min tid i Hammarby och allt jag fått uppleva, säger Melina Loeck via klubbens uttalande.

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Melina Loeck och Vivienne Lia lämnar Hammarby.

Melina Loecks anslöt till Hammarby förra sommaren i samband med att Emma Holmgren blev gravid. Nu står det klart att hon lämnar och återvänder till Brighton.

– Efter att Emma Holmgren blev gravid tog vi in Melina förra sommaren från Brighton på ett låneavtal som sträckte sig året ut. Hon gjorde fantastiskt bra ifrån sig från dag ett, och vi lyckades förlänga hennes låneavtal fram till nu. Melina höll en oerhört hög nivå hela vägen igenom och hennes prestation i finalen i Svenska Cupen är nog höjdpunkten. Melina har trivts bra hos oss och vi har varit jättenöjda med henne och hade såklart velat behålla henne. Men hon tillhör Brighton och åker nu tillbaka, och vi önskar henne all lycka och tackar stort för alla fina insatserna, säger sportchef Arnór Smárason via klubbens uttalande.

Melina Loeck storspelade under våren och har gjort 34 matcher för Bajen.

– Jag är väldigt tacksam för min tid i Hammarby och allt jag fått uppleva. Jag vill tacka alla i och runt klubben och särskilt supportrarna som har gjort året ännu mer speciellt. Det är minnen jag tar med mig livet ut och jag kommer hålla tummarna att laget tar SM-guldet i höst, säger Melina Loeck.

Hammarby väljer även att avbryta Vivienne Lias lån. Yttern hade kontrakt året ut men hon återvänder nu hem till Arsenal.

– Vi har valt att nyttja en inskriven klausul och bryta låneavtalet med Vivienne. Viv har ett U20-VM i senare i år som hade gjort att hon hade missat större delen av hösten med oss. På hennes position har vi en täckning vi känner oss trygga med i och med att vi har tagit in Anna Walter, som vi tidigare presenterade. Det är dessutom samma position Vilde Hasund kan spela på, säger Arnór Smárason.

I samma skede meddelar Bajen att Vera Bloms lån med BP förlängs till resten av säsongen.