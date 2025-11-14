Officiellt: Bamford till Sheffield United
Patrick Bamford, 32, har varit kontraktslös sedan i somras.
Nu är anfallaren klar för Sheffield United.
Patrick Bamfords kontrakt med Leeds löpte ut i somras och sedan dess har anfallaren varit utan klubb.
Nu står det klart att han ansluter till Sheffield United i Championship. 32-åringen skriver på ett korttidskontrakt till januari.
Bamford har tidigare representerat Chelsea, Middlesbrough, Crystal Palace och Norwich.
I Sheffield United spelar den tidigare MFF-talangen Nils Zätterström.
