Officiellt: Bamford till Sheffield United

Patrick Bamford, 32, har varit kontraktslös sedan i somras.

Nu är anfallaren klar för Sheffield United.

Foto: Alamy

Patrick Bamfords kontrakt med Leeds löpte ut i somras och sedan dess har anfallaren varit utan klubb.

Nu står det klart att han ansluter till Sheffield United i Championship. 32-åringen skriver på ett korttidskontrakt till januari.

Bamford har tidigare representerat Chelsea, Middlesbrough, Crystal Palace och Norwich.

I Sheffield United spelar den tidigare MFF-talangen Nils Zätterström.