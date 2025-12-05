Officiellt: Barcelona förlänger med Eric Garcia

Eric Garcia blir FC Barcelona trogen ett par år till.

Under fredagen står det nämligen klart att han förlänger med ”Barca”.

Det nya avtalet är skrivet fram till 2031.

Foto: Bildbyrån

Med 135 matcher under bältet för FC Barcelona har mittbacken Eric Garcia blivit en given del av den katalanska storklubben.

Nu står det klart att 24-åringen blir kvar i klubben fram till 2031 – då han har valt att förlänga sitt avtal.

“Beslutet är ett tecken på förtroende för en spelare som växte upp i La Masia och har varit ett fantastiskt exempel för ungdomsspelare. Hans prestationer, mognad och engagemang var alla viktiga faktorer i att stärka hans band till klubben”, skriver Barça.

Eric Garcia har fått sin fotbollsfostran i Barcelona men lämnade som ung för spel i Manchester City år 2017. Där tillbringade han fyra år innan han återvände till ”Barca” där han har hunnit med ett utlån till Girona.

Just nu leder FC Barcelona La Liga med en poäng ner till Real Madrid.