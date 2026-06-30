Officiellt: Barcelona säljer Ansu Fati

Ansu Fati lämnar Barcelona.

23-åringen köps loss av Monaco.

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Barcelonas Ansu Fati tillbringade fjolåret på lån i franska Monaco. Nu står det klart att Ligue 1-klubben utnyttjar köpoptionen i 23-åringens avtal.

Fati har därmed signerat ett avtal med Monaco till 2030.

”FC Barcelona vill tacka Ansu Fati offentligt för hans engagemang, hängivenhet och bidrag under sin tid som blaugrana, och önskar honom all lycka till i framtiden både på och utanför planen”, skriver Barça.

Ansu Fati svarade för 12 mål på 30 matcher i Monaco förra säsongen.