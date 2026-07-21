Officiellt: Bea Sprung lämnar Hammarby

Bea Sprung lämnar Hammarby för utländsk klubb.

Det meddelar ”Bajen” under tisdagen.

– Bea har under hela sin tid i klubben visat prov på en fin karaktär och vi önskar henne all lycka till framåt, säger sportchef Arnor Smárason via klubbens uttalande.

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Bea Sprung anslöt till Hammarby från Rosengård förra sommaren. Det har blivit sparsamt med speltid och hon står noterad för 29 matcher och två mål i den grönvita tröjan. Sprung har spelat Europa-cup och vunnit svenska cupen med Hammarby.

Nu kommer beskedet att hon lämnar Hammarby och är klar för en utländsk-klubb som kommer presentera henne inom kort, vilket Hammarby meddelar i sitt uttalande.

– Bea är en fin fotbollsspelare, som till följd av tuff konkurrens på hennes position inte fått den speltid som hon behöver för att ta nästa steg i Hammarby. Därför är detta en lösning som passar alla parter. Bea har under hela sin tid i klubben visat prov på en fin karaktär och vi önskar henne all lycka till framåt, säger sportchef Arnor Smárason.

I fjol blev Sprung derbyhjälte när hon gjorde mål mot AIK hemma på kanalplan.