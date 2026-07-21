Officiellt: Bea Sprung lämnar Hammarby
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Bea Sprung lämnar Hammarby för utländsk klubb.
Det meddelar ”Bajen” under tisdagen.
– Bea har under hela sin tid i klubben visat prov på en fin karaktär och vi önskar henne all lycka till framåt, säger sportchef Arnor Smárason via klubbens uttalande.
Bea Sprung anslöt till Hammarby från Rosengård förra sommaren. Det har blivit sparsamt med speltid och hon står noterad för 29 matcher och två mål i den grönvita tröjan. Sprung har spelat Europa-cup och vunnit svenska cupen med Hammarby.
Nu kommer beskedet att hon lämnar Hammarby och är klar för en utländsk-klubb som kommer presentera henne inom kort, vilket Hammarby meddelar i sitt uttalande.
– Bea är en fin fotbollsspelare, som till följd av tuff konkurrens på hennes position inte fått den speltid som hon behöver för att ta nästa steg i Hammarby. Därför är detta en lösning som passar alla parter. Bea har under hela sin tid i klubben visat prov på en fin karaktär och vi önskar henne all lycka till framåt, säger sportchef Arnor Smárason.
I fjol blev Sprung derbyhjälte när hon gjorde mål mot AIK hemma på kanalplan.
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