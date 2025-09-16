Officiellt: Benjamin Mendy klar för Pogon Szczecin
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Den skandalomsusade fransmannen Benjamin Mendy har funnit en ny klubb.
Detta i form av polska Pogon Szczecin.
Mellan 2021 och 2023 var den franska ytterbacken Benjamin Mendy, 31, avstängd från spel i Manchester City.
Detta på grund av misstankar om våldtäkt, som han senare friades för.
Efter en tid i schweiziska FC Zürich, som han lämnade under sommaren, har 31-åringen hittat en ny klubb.
Under tisdagen presenterades nämligen Mendy av den polska högstaliga-klubben Pogon Szczecin. Med Ekstraklasa-klubben har Mendy skrivit på för ett år med option på ytterligare en säsong.
I Pogon Szczecin spelar bland annat svenske Linus Wahlqvist Egnell samt den tidigare Djurgården-spelaren Fredrik Ulvestad.
Den här artikeln handlar om: