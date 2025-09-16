Officiellt: Benjamin Mendy klar för Pogon Szczecin

Den skandalomsusade fransmannen Benjamin Mendy har funnit en ny klubb.

Detta i form av polska Pogon Szczecin.

Foto: Bildbyrån

Mellan 2021 och 2023 var den franska ytterbacken Benjamin Mendy, 31, avstängd från spel i Manchester City.

Detta på grund av misstankar om våldtäkt, som han senare friades för.

Efter en tid i schweiziska FC Zürich, som han lämnade under sommaren, har 31-åringen hittat en ny klubb.

Under tisdagen presenterades nämligen Mendy av den polska högstaliga-klubben Pogon Szczecin. Med Ekstraklasa-klubben har Mendy skrivit på för ett år med option på ytterligare en säsong.

I Pogon Szczecin spelar bland annat svenske Linus Wahlqvist Egnell samt den tidigare Djurgården-spelaren Fredrik Ulvestad.