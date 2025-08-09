Officiellt: Benjamin Sesko klar för Manchester United

Historien om Benjamin Seskos framtid har fått ett slut.

Under lördagen presenteras han av Manchester United.

– Det är helt klart den perfekta platsen för att nå min maxnivå, säger slovenen till sin nya klubb.

Under den senaste tiden har RB Leipzigs slovenska anfallare, Benjamin Sesko, varit mycket omskriven.

Detta då Sesko av allt att döma på väg till Newcastle United, i en affär som samtidigt skulle öppnat för en flytt till Liverpool för svenske Alexander Isak. Någon transfer till ”The Magpies” kommer det dock inte att bli, då slovenen är klar för en annan Premier League-klubb.

Under lördagen står det klart att 22-åringen har skrivit på ett femårskontrakt (enligt Sky Sports) med Manchester United i en övergång som, enligt The Athletic, kostar United 85 miljoner euro (950 miljoner kronor) inklusive bonusar.

– Från det ögonblick jag anlände kunde jag känna den positiva energin och den familjära atmosfären som klubben har skapat. Det är helt klart den perfekta platsen för att nå min maxnivå och uppfylla alla mina ambitioner, säger Šeško i ett uttalande till sin nya klubb.