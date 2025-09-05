Officiellt: Bennacer lämnar Milan – lånas ut igen

Ismaël Bennacer lämnar Milan tillfälligt.

Mittfältaren lånas ut till Dinamo Zagreb.

Förra vårsäsongen spenderade Ismaël Bennacer, 27, i franska Marseille på lån från Milan. Nu står det klart att mittfältaren från Algeriet lämnar Milano-klubben i ett nytt lån.

Denna gång handlar det om kroatiska Dinamo Zagreb. 27-åringen kommer spendera resten av säsongen i storklubben, som också meddelar att det finns en köpoption i avtalet.

S velikim zadovoljstvom objavljujemo da će alžirski reprezentativac i veznjak AC Milana Ismael Bennacer pojačati GNK Dinamo!



Dinamo i AC Milan postigli su dogovor o jednogodišnjoj posudbi s opcijom otkupa ugovora. Bennacer dolazi u Zagreb, gdje će obaviti liječničke preglede… pic.twitter.com/FaIGa55n5y — GNK Dinamo (@gnkdinamo) September 4, 2025

Den obligatoriska läkarundersökningen har fortfarande inte genomförts, trots att affären är officiell och presenterad.

Dinamo Zagreb slutade på andraplats i den kroatiska högstaligan förra säsongen.