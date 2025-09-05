Prenumerera

Douala, Kamerun, 16 januari 2022: Ismaël Bennacer från Algeriet under matchen mellan Algeriet och Ekvatorialguinea i Afrikanska mästerskapen på Japoma-stadion.
Foto: Alamy

Officiellt: Bennacer lämnar Milan – lånas ut igen

Fredrik de Ron
Ismaël Bennacer lämnar Milan tillfälligt.
Mittfältaren lånas ut till Dinamo Zagreb.

Förra vårsäsongen spenderade Ismaël Bennacer, 27, i franska Marseille på lån från Milan. Nu står det klart att mittfältaren från Algeriet lämnar Milano-klubben i ett nytt lån.

Denna gång handlar det om kroatiska Dinamo Zagreb. 27-åringen kommer spendera resten av säsongen i storklubben, som också meddelar att det finns en köpoption i avtalet.

Den obligatoriska läkarundersökningen har fortfarande inte genomförts, trots att affären är officiell och presenterad.

Dinamo Zagreb slutade på andraplats i den kroatiska högstaligan förra säsongen.

