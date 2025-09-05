Officiellt: Bennacer lämnar Milan – lånas ut igen
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Ismaël Bennacer lämnar Milan tillfälligt.
Mittfältaren lånas ut till Dinamo Zagreb.
Förra vårsäsongen spenderade Ismaël Bennacer, 27, i franska Marseille på lån från Milan. Nu står det klart att mittfältaren från Algeriet lämnar Milano-klubben i ett nytt lån.
Denna gång handlar det om kroatiska Dinamo Zagreb. 27-åringen kommer spendera resten av säsongen i storklubben, som också meddelar att det finns en köpoption i avtalet.
Den obligatoriska läkarundersökningen har fortfarande inte genomförts, trots att affären är officiell och presenterad.
Dinamo Zagreb slutade på andraplats i den kroatiska högstaligan förra säsongen.
Den här artikeln handlar om: