Officiellt: Besiktas köper Trossard

Leandro Trossard är klar för Besiktas.

Arsenal säljer för dryga 200 miljoner kronor.

– Alla i Arsenal vill tacka Leo för hans värdefulla insatser för klubben och önska honom all lycka i framtiden, skriver Arsenal på sin hemsida.

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Leandro Trossard spelade en viktig roll i Arsenals guldjakt i våras när Londonklubben säkrade sin första Premier League-titel på 22 år.

Nu är det klart att 31-åringen lämnar Arsenal för Besiktas. Efter att klubbarna under tisdagen meddelat att de kommit överens om en övergång har flytten till Istanbul nu blivit officiell.

– Alla i Arsenal vill tacka Leo för hans värdefulla insatser för klubben och önska honom all lycka i framtiden, skriver Arsenal på sin hemsida.

Enligt transferexperten Fabrizio Romano betalar Besiktas 18 miljoner euro, motsvarande omkring 200 miljoner kronor, med ytterligare två miljoner euro i möjliga bonusar.