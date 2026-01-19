Officiellt: Bjørgolfsson klar för Motherwell

Eythor Bjørgolfsson lämnade Umeå FC efter säsongen.

Nu har anfallaren presenterats av skotska Motherwell.

Foto: Bildbyrån

Umeå FC trillade ur superettan i fjol. En spelare som inte följde med var anfallaren Eythor Bjørgolfsson.

Nu har norrmannen presenterats av Motherwell i den skotska högstaligan. Avtalet sträcker sig två och ett halvt år.

– Jag är mycket glad över att vara i Skottland och i Motherwell, säger 25-åringen på klubbens hemsida.

Bjørgolfsson noterades för 15 mål på 29 matcher i superettan i fjol. Han har tidigare spelat för klubbar som Moss och IK Start.



