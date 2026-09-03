Officiellt: Blåvitt säljer till portugisisk klubb

IFK Göteborg säljer Sebastian Clemmensen.

Dansken är klar för Rio Ave i Portugal.

– Jag har fått många fina minnen i Blåvitt, säger han i ett uttalande.

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Sebastian Clemmensen lämnade Hammarby för IFK Göteborg inför fjolårssäsongen. Den danske yttern har gjort totalt nio mål och åtta assist på 53 matcher i den blåvita tröjan – och nu lämnar han.

IFK Göteborg meddelar att Clemmensen säljs till Rio Ave i Portugal.

– Jag har fått många fina minnen i Blåvitt och det har varit fantastiskt att spela inför alla supportrar på Gamla Ullevi. Det har varit en väldigt fin tid och nu vill jag önska alla lagkamrater, personal och supportrar lycka till framöver, säger 23-åringen på Blåvitts hemsida.

Kontraktet med Rio Ave är skrivet till 2030.