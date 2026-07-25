Sky: Bodø/Glimt-stjärnan köps för rekordsumma

Bodø/Glimt säljer Kasper Høgh.

Den danske forwarden sägs vara klar för Celtic i Skottland.

Affären landar på 11 miljoner pund, enligt uppgifter.

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Kasper Høgh, 25, var en av flera förgrundsfigurer när Bodø/Glimt stod för en sensationell resa i Champions League. Den danske anfallaren noterades för fem mål och tre assist i turneringen.

Nu är Høgh på väg att lämna Bodø/Glimt. Enligt Sky Sports har skotska Celtic gjort klart med dansken i en rekordaffär.

Övergången sägs landa på 11 miljoner pund, vilket motsvarar cirka 142 miljoner kronor.

Høgh noteras för 53 mål på 102 matcher i Bodø/Glimt.