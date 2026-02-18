Officiellt: Bologna köper loss Pobega från Milan
Tommaso Pobega har imponerat under sitt lån hos Bologna.
Nu köps han loss och lämnar AC Milan permanent.
Det meddelar de två Serie A-klubbarna under onsdagen.
Tommaso Pobega har varit utlånad till Bologna från AC Milan vid två tillfällen.
Efter en lyckad tid med Vincenzo Italianos lag står det i dag klart att mittfältaren köps loss.
Detta efter att Bologna valt att nyttja den option som fanns i låneavtalet och därmed göra 26-åringen till permanent Bologna-spelare.
Det nya avtalet sträcker sig fram till sommaren 2028 och har även en option på en till säsong.
Under den pågående Serie A-säsongen har Pobega spelat 17 matcher i vilka det har blivit två mål och en målgivande passning.
