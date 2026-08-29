Officiellt: Bork Bang-Kittilsen lämnar Mjällby

Bork Bang-Kittilsen tackar för sig i Mjällby AIF.

Norrmannen är klar för FC Fredericia.

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Bork Bang-Kittilsen anslöt till Mjällby AIF inför fjolårssäsongen. Den norske yttern var med när laget tog ett historiskt SM-guld.

Den här säsongen har det bara blivit sex framträdanden och nu meddelar Maif att han skeppas till Danmark. Bang-Kittilsen går till danska FC Fredericia på en permanent övergång.

– Vi säger adjö till Bork för den här gången. Sedan dag ett har Bork varit ett föredöme, både på och utanför planen. Han har drivit sin egen utveckling på ett föredömligt sätt, men har inte lyckats nå hela vägen fram i den tuffa konkurrensen i Mjällby AIF. Vi önskar Bork all lycka till i hans fortsatta karriär, säger Mjällbys sportchef Hans Larsson.

FC Fredericia ligger femma i den danska andraligan.