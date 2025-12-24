Officiellt: BP förlänger med trotjänare

Sedan 2022 har Frida Thörnqvist spelat för Brommapojkarna.

Nu står det klart att trotjänaren blir kvar.

Detta då hon har förlängt sitt avtal fram till slutet av nästa år.

Foto: Bildbyrån

Det var inför säsongen 2022 som Brommapojkarna värvade Frida Thörnqvist, 25.

Nu har hon tagit ett beslut om sin framtid, då trotjänaren har valt att förlänga sitt avtal. Det meddelar Stockholmsklubben på julafton.

– Det känns väldigt roligt att få fullfölja den resan som vi påbörjat. Jag trivs väldigt bra i detta lag och hoppas på att vi kan göra ett ännu bättre år 2026, säger Thörnqvist i ett uttalande.

BP-sportchefen Staffan Jacobsson:

– Att Thörna blir kvar i BP är förstås riktigt riktigt kul och viktigt. En av seriens absolut bästa spelare offensivt. Hennes driv med boll och tempoväxlingar håller hög hög klass.

Totalt sett har Frida Thörnqvist gjort 91 tävlingsmatcher för BP. Under den gångna damallsvenska säsongen spelade hon samtliga matcher.