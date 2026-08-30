Officiellt: BP värvar förra Hammarby-spelaren

Pavle Vagic är tillbaka i allsvenskan.

Brommapojkarna värvar 26-åringen.

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BNu är Pavle Vagic tillbaka i allsvenskan – i en något oväntad transfer.

26-åringen har skrivit på ett kontrakt med BP som sträcker sig över säsongen 2028.

– Jag snackade med Sean (Sabetkar, sportchef) innan jag kom och han berättade om projektet och vilka mål de har. Jag vill vara med på den resan och det låter väldigt intressant, säger Vagic i ett uttalande.

– Målet är att vi ska vinna så mycket som möjligt, bli bättre som lag och fortsätta utvecklas. Både laget och jag vill ta steg hela tiden.

BP sportchef Sean Sabetkar är nöjd med värvningen.

– Vi är väldigt glada över att få Pavle till BP. Han är i en bra ålder, har gedigen erfarenhet och kommer in med kvaliteter som stärker oss både på kort och lång sikt. Han är redan välkänd för den svenska fotbollspubliken för sina kvaliteter på planen, men vi ser också fram emot att få in hans personlighet i gruppen, säger Sabetkar.

Vagics senaste allsvenska klubb var Hammarby, som han lämnade för kinesiska Liaoning Tieren. Mittfältaren har även ett förflutet i bland annat Malmö FF och Mjällby.