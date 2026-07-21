Officiellt: BP värvar från Hammarby – talangen klar

Anfallaren Ida Eriksson lämnar Hammarbys F19-lag.

Hon är nu klar för spel i damallsvenskan och BP.

– Det känns som ett bra steg i min karriär, säger Eriksson via BP:s hemsida.

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Hammarbys F19-lag kryllar med talanger och flera spelare har under senaste åren lämnat för damallsvenska konkurrenter för att få en plats i A-laget. Nu gör ännu en spelare det, men denna gången till BP.

Anfallaren Ida Eriksson byter Hammarbys F19-lag mot BP:s A-lag.

– Det känns som ett bra steg i min karriär. Jag tycker att BP har ett bra spelsätt som passar min spelstil väldigt bra. Jag är en väldigt målinriktad spelare. Jag gillar att göra mål och att gå framåt. Jag älskar att gå in i närkamper, vinna boll högt upp och göra mål, säger hon via klubbens webbplats.

Hon fortsätter:

– Jag pratade lite med Ida och en annan tjej som har varit i BP, och de sa att det är en bra och trivsam klubb med sköna människor, vilket känns viktigt för mig. Målet är att komma så högt upp som möjligt i tabellen. Mina förväntningar är också att få spela, kunna tävla och konkurrera med de andra i laget, och bidra med mycket poäng och vinna matcher.

Sportchef Staffan Jacobsson om Ida Eriksson:

– Ida är en offensiv spelare som jobbar hårt i både anfall och försvar. Jag har följt henne sedan hon spelade i Aspudden. Det ska bli spännande att se henne fortsätta utvecklas i vår miljö.