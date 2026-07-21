Officiellt: Djurgården värvar Lovis-Esmeralda Bång

Lovis-Esmeralda Bång lämnar IK Uppsala.

Anfallaren är klar för Djurgårdens IF.

– Jag skulle säga att allt lockade, säger Bång via klubbens uttalande.

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IK Uppsalas anfallaren Lovis-Esmeralda Bång är klar för ny klubb. Nästa klubbadress för 19-åringen är Djurgårdens IF.

– Det känns superkul och verkligen bra att få komma igång direkt med träning och träffa laget. Så jag har fått en god känsla från start, säger hon via Djurgårdens hemsida och fortsätter:



– Jag skulle säga att allt lockade. Framför allt sättet som Djurgården spelar på och jag har fått ett väldigt positivt intryck av laget. Sedan handlar mycket om publiken och själva känslan att få spela för DIF.

Sportchef Jean Balawo om den nya värvningen:

– Ett intressant och spännande namn som ansluter till oss från IK Uppsala. Lovis-Esmeralda är en explosiv och kraftfull spelare som ofta hotar i djupled. Hennes styrkor kommer främst till sin rätt bakom backlinjen, där hon ofta skapar problem för motståndarna. Samtidigt är Lovis-Esmeralda en ung spelare som gjort ett tiotal elitmatcher, så vi ska inte dra för stora växlar direkt utan ge henne den tid hon behöver. Men potentialen känns väldig hög och vi är övertygade om att Djurgården är rätt miljö för henne att utvecklas vidare i, säger han.

Djurgården har även värvat målvakten Moa Öhman under fönstret.