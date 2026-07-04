Officiellt: Brighton värvar från Juventus
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Lia Wälti, 33, lämnar Juventus.
Hon återvänder till England för att spela med Brighton.
Hennes avtal med klubben är dock okänt.
Lia Wälti har under de senaste året spelat i Juventus. Hon anslöt till den italienska storklubben från Arsenal.
Trots att 33-åringen bara anslöt för ett år sedan står det nu klart att hon lämnar. Hennes nya klubbadress blir Brighton.
Hennes kontraktslängd är dock inget som klubben har gått ut med.
I Brighton spelar också svenskbekantingarna Emilie Joramo och Olivia Garcia.
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