Officiellt: Brighton värvar från Juventus

Lia Wälti, 33, lämnar Juventus.

Hon återvänder till England för att spela med Brighton.

Hennes avtal med klubben är dock okänt.

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Lia Wälti har under de senaste året spelat i Juventus. Hon anslöt till den italienska storklubben från Arsenal.

Trots att 33-åringen bara anslöt för ett år sedan står det nu klart att hon lämnar. Hennes nya klubbadress blir Brighton.

Hennes kontraktslängd är dock inget som klubben har gått ut med.

I Brighton spelar också svenskbekantingarna Emilie Joramo och Olivia Garcia.