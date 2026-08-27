Officiellt: Chelsea-flopp säljs i rekordaffär

Liam Delap lämnar Chelsea.

Anfallaren är klar för Nottingham Forest.

Affären sägs landa på 647 miljoner kronor.

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Liam Delap anslöt till Chelsea inför Premier League-säsongen 2025/26. Den engelske strikern hade det svårt att slå sig in i Londonklubben och förra säsongen gjorde han endast ett mål och en assist på 28 framträdanden i ligan.

Nu står det klart att Chelsea säljer Delap till ligakonkurrenten Nottingham Forest. Enligt Sky Sports kostar han 50 miljoner pund (cirka 647 miljoner kronor). Det gör honom till Nottingham Forests dyraste värvning någonsin.

– Jag längtar verkligen efter att börja, det här är en enorm klubb med en lång historia, säger Delap på Forests hemsida.

Nottingham föll mot Leeds i Premier League-premiären.